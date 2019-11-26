Başkan Yücel muhtarları dinledi! ‘Alanya hepimizin ortak paydası olmalı’

31 MART Yerel Seçimleri’nin ardından batı bölgesinde göreve gelen mahalle muhtarlarıyla Konaklı Mahallesi’nde kahvaltıda buluşan Başkan Yücel, muhtarlarla görüş alışverişinde bulunarak, devam eden ve ilerleyen süreçte başlayacak yatırımlarla ilgili görüşlerini alıp bilgiler verdi. Başkan Yücel ayrıca, muhtarların sorunlarını dinleyip, taleplerine ilişkin olarak da çözüm önerileri sundu. Programa katılan batı bölgesi mahalle muhtarları Başkan Yücel’e kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek, “Ulaşılabilirlik konusunda bugüne kadar bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadığınız gibi, her talebimizi de elinizden geldiğince karşılamaya çalıştınız. Biz mahalle sakinleri adına sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Sizin ne kadar başarılı olduğunuz da seçimlerle orta koyuldu. Alanya sizin gibi bir başkana sahip olduğu için çok şanslı” dediler. Başkan Yücel, programa katılan tüm muhtarlara teşekkür ederek, “Alanya hepimizin ortak paydası. Ben tümünü, siz parçalarını oluşturuyorsunuz. Ben sizlerden ibaretim. Alanya için el ele verip en iyisini, en güzelini üretmek zorundayız. Herkes temsil ettiği kişilere yakışır şekilde hareket etmeli ve temsil ettiği kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalı. Bu anlamda halkın ve mahallenizin ihtiyaçlarını bizlere doğru bir iletişimle aktarın ki bizler de yerel idareciler olarak üzerimize düşeni yapabilelim. Bu anlamda buraya geldiğiniz, vakit ayırdığınız için hepinize teşekkür ederim” dedi. Toplantıda, Alanya Belediyesi’nde görevli birim amirleri de hazır bulunarak, muhtarların talepleriyle ilgili notlar aldı.