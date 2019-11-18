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Başkan Yücel merkez mahalle muhtarlarıyla buluştu

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, merkez mahallelerde göreve gelen muhtarlarla Tevfik Hoca Evi’nde kahvaltıda buluştu. Başkan Yücel, muhtarların soru, sorun ve taleplerini dinleyip, not aldı

Alanya 18.11.2019, 16:50 18.11.2019, 16:51
Başkan Yücel merkez mahalle muhtarlarıyla buluştu
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ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından merkez mahallelerde göreve gelen mahalle muhtarlarıyla Tevfik Hoca Evi’nde kahvaltıda buluştu. Başkan Yücel,merkez mahalle muhtarlarıyla görüş alışverişinde bulunarak, devam eden ve ilerleyen süreçte başlayacak yatırımlarla ilgili görüşlerini alıp bilgiler verdi.Başkan Yücel ayrıca, muhtarların sorunlarını dinleyip, taleplerine ilişkin olarak da çözüm önerileri sundu.
MUHTARLARDAN BAŞKAN YÜCEL’E TEŞEKKÜR
Programa katılan merkez mahalle muhtarları Başkan Yücel’e kendilerine gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederek, “Ulaşılabilirlik konusunda bugüne kadar bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadığınız gibi her talebimizi de elinizden geldiğince karşılamaya çalıştınız. Biz mahallelilerimiz adına sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Sizin ne kadar başarılı olduğunuz da seçimlerle orta koyuldu. Alanya sizin gibi bir başkana sahip olduğu için çok şanslı” dediler.
BAŞKAN YÜCEL: “ALANYA’YI HEP BİRLİKTE YÖNETMELİYİZ”
Başkan Yücel, programa katılan tüm muhtarlara teşekkür ederek, “Alanya hepimizin ortak paydası. Ben tümünü siz parçalarını oluşturuyorsunuz. Ben sizlerden ibaretim. Alanya için el ele verip en iyisini en güzelini üretmek zorundayız. Herkes temsil ettiği kişilere yakışır şekilde hareket etmeli ve temsil ettiği kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalı. Bu anlamda halkın ve mahallenizin ihtiyaçlarını bizlere doğru bir iletişimle aktarın ki bizler de yerel idareciler olarak üzerimize düşeni yapabilelim. Bu anlamda buraya geldiğiniz, vakit ayırdığınız için hepinize teşekkür ederim” dedi. Toplantıda, Alanya Belediyesi’nde görevli birim amirleri de hazır bulunarak, muhtarların talepleriyle ilgili notlar aldılar.

#Alanya Belediye Başkanı #adem murat yücel #halle muhtarları #Alanya #Alanya Haber
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