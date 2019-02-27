Başkan Yücel mahallelilerle buluşmaya devam ediyor

MELAHAT Seher İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen buluşmada Dinek, Hacımehmetli ve Yasırali mahalle sakinleri Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e istek ve önerilerini söyleme fırsatı bulurken, Başkan Yücel yapılan yatırım ve hizmetlerden bahsetti. Mahalle sakinleri yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Yücel'e teşekkür etti. Buluşmada konuşma yapan 3 mahallenin muhtarları, "Kenti ve kırsalı birleştiren Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

'HİZMETLER DAHA GÜÇLÜ GELECEKTİR'

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, "Alanya'da Cumhur İttifakı adayımız mevcut Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Menderes Türel'in sizlerin destekleriyle yapacaklarını anlatmak için buradayız. Başlatmış olduğumuz bu birliktelik inşallah 2019 seçimleri sonrasında da hizmetlerimiz katlanarak artacaktır. Güçlü bir birliktelikle sizlere hizmetler daha güçlü gelecektir" dedi.

'GELECEK SEÇİMLER DEĞİL, GELECEK NESİLLERİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, "Cumhur İttifakı'nın asıl amacı gelecek seçimler değil, gelecek nesillerin hayatlarını garanti altına almaktır. 5 yıldır gururla gözlemlediğimiz hizmetleri, el ele gönül gönüle daha güçlü bir şekilde görmek için Alanya Adem Murat Yücel, Antalya'da Menderes Türel diyoruz" diye konuştu.

'GÜÇLÜ BİR ALANYA İÇİN BİR OLACAĞIZ'

Mahalle sakinlerine yaptığı çalışmalardan bahseden Başkan Adem Murat Yücel de şöyle konuştu: "Bizleri, Cumhur İttifakı adaylığına layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi Allah'ın izniyle ve sizlerden aldığımız destekle mahcup etmeyeceğiz. Güçlü bir Türkiye, güçlü bir Antalya, güçlü bir Alanya için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte kazanacağız. Hep birlikte çalışarak Cumhur İttifakı'nı Alanya'da zafere taşıyacağız. İnşallah sizlerin teveccühleriyle biz kazanacağız, kazanan Alanya olacak. Alanya'mıza yine hep birlikte, içimizden biri, Alanya'nın evladı olan ülkemizin dünyadaki gür sesi Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve hükümetimizin de destekleriyle daha çok güzel hizmetler yapacağız. Cumhur İttifakı'yla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Menderes Türel başkanımla uyumlu çalışarak Alanya'yı daha yükseklere taşıyacağız."

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2019, 10:30