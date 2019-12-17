Başkan Yücel kursiyerleri ziyaret etti

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,10 farklı dalda düzenlenen 13 kursta toplam 431 kursiyere hizmet verenAlanya Belediyesi Mahmutlar El Sanatları Kursu’nu ziyaret etti. Kursiyerlerin eğitim gördüğü sınıfları tek tek ziyaret eden Başkan Yücel, talep ve önerileri dikkatle dinleyerek gerekli çözümlerin ivedilikle yapılacağı müjdesini verdi. Başkan Yücel’e kurs ziyaretinde Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve kurum müdürleri eşlik etti.

12 KURS MERKEZİNDE 1431 KURSİYERE EĞİTİM VERİLİYOR

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya genelinde oluşturulan 12 kurs merkezinde 1431 kursiyere eğitim verildiğini söyledi. Başkan Yücel; “Bu yıl açtığımız kurs merkezlerimize yenilerini ekleyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Oba, Konaklı ve Obagöl Mahallelerimizle birlikte toplam 12 kursumuzda 35 adet farklı alanda 47 adet kurs veriyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizlere mutluluk veriyor. Kendilerinin talep ve önerilerini yerinde dinledik. Misafirperverlikleri ve güzel ikramları için hepsine teşekkür ediyorum.” dedi.

Yerli Malı Haftası münasebetiyle farkındalık oluşturmak için Kursiyerlerin kendi elleriylehazırladığı yiyeceklerle birlikte yemek yiyen Başkan Yücel, ardından kursiyerlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.