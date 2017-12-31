Başkan Yücel'in 2018 dilekleri Alanya'ya tebessüm ettirdi

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in yeni yıl dilekleri bir kaç gün önce Alanya sokaklarındaki billboardlarda yerini aldı. Dikkat çeken mesajlar Alanya halkı tarafından beğeni ile karşılandı.

İşte Başkan Yücel'in 2018 dilekleri:

'Alanyamız il olsun'

'Alanyasporumuz şampiyon olsun'

'Annelerimizin yüzü hep gülsün'

'Öğrencilerimiz başarıdan başarıya koşsun'

'Gençlerimizin interneti hiç kesilmesin'

'Turizm sezonumuz dolu dolu geçsin'

'Esnafımızın kazancı bereketli olsun'

'Çiftçilerimizin hasatları bol, kazançları bereketli olsun'

'Sporun ve sporcunun başkenti olmaya devam edelim'

'Engelsiz yaşam projelerimiz hiç bitmesin'

'Can dostlarımızın 1 kap su 1 kap yemeği eksik olmasın'

'Alanyamız yüreğiniz gibi tertemiz kalsın'