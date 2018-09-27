Başkan Yücel: 'Her şeyin daha güzelini yapacağız'

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, geçtiğimiz haftasonu gerçekleştirilen triatlonun Alanya'nın tanıtımı için güzel ve renkli bir organizasyon olduğunu belirtti. Hastasonu Alanya'da renkli anlar yaşandığını belirten Yücel, "Uluslararası olarak yaptığımız triatlon etkinliğine 35 35 ülkeden 600'e yakın sporcu katıldı. Alanya için güzel tanıtım oldu. İnşallah gelecek yılda 5-6 Ekim tarihlerinde triatlon dünya kupasının şehirimizde gerçekleştirildiğini göreceğiz" diye konuştu.

'JAZZIN ÖZEL BİR KİTLESİ VAR'

Bu akşam saat 20.30 itibariyle start alacak olan caz festivali hakkında da konuşan Yücel, "Alanya Uluslararası Jazz Festivali'nin bu yıl 15'incisini gerçekleştireceğiz. Organizasyonumuz Karsu konseri ile başlayacak. Caz müziğin özel bir kitlesi var. Ülkemizin ve dünyanın çeşitli bölgelerinden de katılım oluyor. Bu organizasyon dünyanın sayılı festivallerden. 4 gün boyunca sürecek festivalimize tüm halkımızı davet ediyorum" dedi.

'ALANYA CANLI YAYINLARLA TANITILACAK'

5-6-7 Ekim'de Galip Dere Plajı'nda yapılacak olan 2018 Plaj Futbol Turnuvası'na tüm spor severleri davet eden Yücel, "Bu vesileyle dünyanın pek çok yerinden bölgemizin tanıtımıyla ilgili çekimler ve canlı yayınlar yapılacak. Her şeyin daha iyisini daha güzelini yapmaya çalışıyoruz ve yapacağız da" ifadelerini kullandı. 2019'un mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerdeki adaylık belirlemeleri hakkında da konuşan Başkan Yücel, "Adaylık konusunda net bir bilgi yok. Gerekli açıklamalar yakın genel merkez tarafından yapılacaktır" dedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2018, 14:31