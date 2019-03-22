Başkan Yücel: 'Halkın gönlüne girmeyi başardık'

ALPER KUTAY

BAŞKAN Yücel’in düzenlediği son mahalle gezisine yine yoğun katılım sağlandı. Dün akşam Oba Alacami, Bademağacı, Değirmendere ve Kızılcaşehir Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Yücel’e Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve belediye meclis üyesi adayları eşlik etti. Her mahalleye geldiğinde kendisini bekleyen vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanan Başkan Yücel, yoğunluktan zaman zaman konuşma yapacağı alana girmekte zorlandı. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Yücel, mahallelerde yoğun ilgi ve sevgiyle karşılaştı. Yoğun programı nedeniyle gece yarısına dek süren gezilerde vatandaşlar programlara akın etti. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhur İttifakı’nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel’e verdikleri desteklerden ötürü teşekkür eden Başkan Yücel, “Alanya’da geride kalan 5 yılda verdiğimiz hizmetler ortada. Biz sizlere projeleri anlatmaya değil, bitirdiğimiz ve hayata geçen projeleri paylaşmaya ve yenilerini birlikte nasıl yapabileceğimizi konuşmaya geliyoruz. Biz Alanya merkeze ne yaptıysak, imkanlarımız dahilinde, hatta daha fazlasını kırsal mahallelere yaptık. Alanya’nın merkezi kadar, Okurcalar ile Demirtaş arasındaki tüm yerleşim birimlerine hizmet götürdük. Vatandaşımız ne emrettiyse anında yerine getirdik. Çünkü biz Alanya’yı vatandaşın arzularına, taleplerine göre planladık” dedi.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2019, 15:44