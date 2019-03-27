Başkan Yücel gençlerle buluştu

ALPER KUTAY

AK Parti ile MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, seçim çalışmaları kapsamında Alanya Gençlik Merkezi Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Ziyarette kurum müdürü Emre Kıldırgıcı'ya yeni başladığı görevi için hayırlı olsun dileğinde bulunan Başkan Yücel, daha sonra gençlerle vakit geçirdi. Başkan Yücel, müzik ziyafeti sonrasında ise masa tenisi ve basketbol oynayarak hem siyasette hem de sporda iddialı olduğunu gösterdi. Başkan Yücel, “Alanya Gençlik Merkezi Müdürlüğü'ne atanan Emre Kıldırgıcı'yı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Gençlerimizle sohbet ettik, sorunlarını dinledik. Daha akıllı, mutlu, yenilikçi bir nesil için uğraşlarımız inançla ve ısrarla devam edecek” dedi.