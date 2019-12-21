Başkan Yücel'e randevu çağrısı

HAYVANSEVERLER Alanya Belediyesi’nden tatmin bir açıklama beklediklerini ifade ederek Başkan Adem Murat Yücel’e çağrıda bulunmuşlar, belediyenin sessizliği karşısında ise 1 haftanın ardından geçtiğimiz hayta Pazar günü Atatürk Anıtı önünde kitlesel bir eylem gerçekleştirmişlerdi. ‘Hayvanların yaşam hakkı var’ diyerek yola çıkan hayvansever gönüllüler mücadeleye devam ediyor. Düzenli toplantılar yaparak hayvanlar için yapılması gerekenleri masaya yatıran gönüllüler kentteki eksiklikleri de raporluyor. En temel beklentilerinin Alanya Belediyesi ile iletişim kurmak olduğunu ifade eden gönüllüler hala Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’den randevu bekliyor. Kent ve hayvanlar için el ele yürütülecek çalışmaların başarıya ulaşabileceğine vurgu yapan Akdeniz Hayvan Hakları Federasyonu Sabri Kocabaş Dim TV mikrofonlarına yaptığı özel açıklamada Başkan Yücel’e çağrı yaptı. Mücadelelerinin süreceğini duyurdu.

