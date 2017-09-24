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Başkan Yücel duyarlılığıyla gönülleri fethetti!

Süleymanlar Mahallesi'nde yaşayan ve ayağını kazada kaybeden Tevfik Boz'un yola asfalt talebi, Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce yerine getirildi

Başkan Yücel duyarlılığıyla gönülleri fethetti!

Süleymanlar Mahallesi'nde yaşayan ve ayağını kazada kaybeden Tevfik Boz'un yola asfalt talebi, Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce yerine getirildi

24 Eylül 2017 Pazar 16:05
Başkan Yücel duyarlılığıyla gönülleri fethetti!
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA'NIN kırsaldaki Süleymanlar Mahallesi'nde yaşayan ve trafik kazası sonucu bir ayağını genç yaşta kaybeden Tevfik Boz, evinin önünden başlayıp köy yoluna bağlanan patika yolun asfaltla kaplanması talebini geçen hafta Çözüm Masası aracılığı ile Alanya Belediyesi'ne bildirdi. Boz'un isteğini Çözüm Masası talepler bölümünde görüp Fen İşleri Müdürlüğü'ne talimat veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, engelli Boz'un evinin önündeki yola asfalt döktürdü. Engelli Boz'un sorununu Çözüm Masası'na bildirmesine yardımcı olan komşusu Mehmet Tülü ise Alanya Belediyesi'ne teşekkür etti. Tülü, "Allah Adem Başkan'dan razı olsun. Mesafe dinlemeden soruna hemen çözüm buldu ve ayağı olmadığı için yolu aşarken büyük sorun yaşayan Tevfik kardeşimizden hayır duası aldı" dedi.

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Son Güncelleme: 24.09.2017 16:14
Anahtar Kelimeler:
Adem Murat YücelSüleymanlar MahallesiTevfik BozAsfalt Talebi
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