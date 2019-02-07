Başkan Yücel DİM TV Seçim Özel 2019'da

2014 yılından beri Alanya Belediye Başkanlığı yapan ve 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan aday olan Adem Murat Yücel Dim TV 2019 Seçim Özel'in bu haftaki konuğu oluyor. Bu akşam saat 20.00'de DİM TV'de başlayan program Alanya Kültür Merkezi'nde yapılıyor. Dim Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim ve DİM TV Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay'ın sorularını yanıtlayan Yücel, gündeme dair değerlendirmeler yaparak, gelecek projelerinden söz ediyor.

DİM WEB TV NASIL İZLENİR?

'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2019, 20:46