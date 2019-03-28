Başkan Yücel'den seçmene çağrı

ALPER KUTAY

BAŞKAN Yücel, encümen toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "5 yıllık hizmet süresindeki son encümen toplantımızı yapıyoruz. Birimlerimize gelen konuları değerlendirdik. İnşallah gelecek hafta da aynı şekilde devam etmeyi temenni ediyoruz. Dinek bölgesinin 18. maddesini askıya çıkardık ve 1 ay kadar askıda kalacak. Sonra da Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’ne gönderilecek. Üniversite bölgesinin imar çalışmalarını da Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’ne gönderdik. Bugüne kadar ne söylediysek, vatandaşımıza ne söz verdiysek yerine getirdik, hatta fazlasını yaptık. 30 Mart Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm vatandaşlarımızı oylarını kullanmaya davet ediyorum. Kutsal görevlerini yapsınlar. Bizim seçimle ilgili bir kaygımız yok. Allah izin verirse 1 Nisan Pazartesi günü yine görevimizin başında olacağız” dedi.