Başkan Yücel'den odalara ziyaret

ALANYA Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın ortak adayı MHP'li Adem Murat Yücel, Alanya ilçe başkanları ve meclis üyesi adayları Alanya Otelciler, Pansiyoncular, Lokantacılar, Kafeteryacılar ve Turistik Eşya Satıcıları Odası ziyaretiyle güne başladı. Başkan Yücel ve ekibi sırasıyla Alanya Minibüsçüler, Otobüsçüler ve Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) ve son olarak da Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası'nda ziyaretlerde bulundu. Başkan Yücel ve beraberindekiler başkanlığını Doğan Bacak'ın yaptığı Otobüsçüler ve Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası tarafından meşalelerle karşılandı. Başkan Yücel'in gittiği her odanın yönetimi ve üyeleri desteklerinin tam olduğunu aktardı.