Başkan Yücel'den Bahçeli'ye esprili il mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Ankara'da ziyaret eden Alanya Belediye Başkanı Yücel MHP liderine jawa marka motosiklet hediye etti. Motosikletin plakasındaki '82' rakamı ile Alanya'nın il olma isteğini tekrar dile getiren Yücel, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu makamlarında ziyaret ettiklerini söyleyerek, “Dün Cumhur İttifakı kadrolarımız, seçilmiş tüm meclis üyelerimiz, ilçe ve kadın kolları başkanlarımız, gençlik kollarımız, Ülkü Ocakları başkanımızla birlikte Ankara ziyaretimizi gerçekleştirdik. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettik. Bizleri makamında ağırladılar. Alanya ile ilgili tüm projelerimizi ve hedeflerimizi kendisine ilettik. Alanya halkının selamlarını ilettik. Sayın Bahçeli de Alanya halkına çok selamlarını iletti. Her zaman için Alanya halkının ve yerel yönetiminin arkasında olduğunu beyan etti.