Başkan Yücel de Aksoy'a sahip çıkmıştı

ÖNCEKİ gün Diyabakır'da şehit düşen Gazipaşalı Uzman Çavuş Fatih Uysal'ın eniştesi Şahin Yalçın, Yeni Alanya'ya yaptığı açıklamada şehidin son isteğinin kızı Ada'nın kolejde okuması olduğunu söylemişti. Bahçeşehir Alanya Koleji Kurucusu Cihan Baba da şehidin son isteğine kayıtsız kalmayarak, "Vatan için canını veren şehidimizin kızı bizim kızımızdır. Ada artık Bahçeşehir Alanya Koleji öğrencisidir" diyerek şehit Fatih Uysal'ın kızına sahip çıkmıştı.
YÜCEL DE HASSASİYET GÖSTERMİŞTİ
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de, bir dönem Alanya'da da görev yapan ve 2015 yılında Mardin'de bombalı saldırı sonucunda şehit olarak naaşı Alanya'ya defnedilen Emniyet Amiri İbrahim Halil Aksoy'un 15 yaşındaki oğlu Mehmet Aksoy ve 8 yaşındaki oğlu Cengizhan Aksoy'un eğitim masaflarını üstlenerek benzer bir hassasiyeti göstermişti. Çocuklar, Yücel'in de destekleriyle Alanya Özel Hamdullah Emin Paşa (ÖHEP) ve Bil Alanya Koleji'nde eğitim-öğretim hayatlarına devam etmişlerdi.
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