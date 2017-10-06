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Başkan Yücel Cuma Pazarı'nda aşure dağıttı

Alanya Belediyesi tarafından Cuma Pazarı'nda aşure dağıtımı gerçekleştirildi

Başkan Yücel Cuma Pazarı'nda aşure dağıttı

Alanya Belediyesi tarafından Cuma Pazarı'nda aşure dağıtımı gerçekleştirildi

06 Ekim 2017 Cuma 11:09
Başkan Yücel Cuma Pazarı'nda aşure dağıttı
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AŞURE dağıtımına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediye Başkan yardımcıları Ali Yenialp, Tunahan Kasapoğlu, Nazmi Yüsel ve Mehmet Kula, belediye birim amirleri, vatandaşlar ve turistler katıldı. Yapılan toplu duanın ardından Başkan Yücel, aşçılarla birlikte vatandaşlara aşure dağıttı. Aşure dağıtımıyla ilgili basına açıklama yapan Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, "Bugün Alanya Belediyesi olarak Cuma Pazarı girişinde vatandaşlara aşure dağıtımı yaptık. Oldukça yoğun bir kalabalık var. Dün akşamdan beri yapılan hazırlıkların ardından bugün Başkan Yücel, başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin katılımıyla Aşure Günü'ne özel, güzel bir birliktelik oldu. Vatandaşlar gayet memnun" dedi.

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Alanya Belediye BaşkanAdem Murat YücelAli YenialpTunahan KasapoğluNazmi YüselMehmet KulaSevda Erdoğmuş
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