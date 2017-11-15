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Başkan Yücel çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Adem Murat Yücel, doğu bölgesinde devam eden çalışmaları basın mensuplarıyla birlikte inceledi

Başkan Yücel çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Adem Murat Yücel, doğu bölgesinde devam eden çalışmaları basın mensuplarıyla birlikte inceledi

15 Kasım 2017 Çarşamba 22:46
Başkan Yücel çalışmaları yerinde inceledi
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Haber: Alper KUTAY

OBA Mahallesi'ndeki Yeni Belediye Sarayı inşaatının incelenmesiyle başlayan gezide konuşan Başkan Yücel, "Belediye Sarayı 20 bin metrekare alanı kaplayacak. Altı da otopark olacak" dedi. Daha sonra cenaze hizmetleri binasını inceleyen Başkan Yücel, "Savcı odası da burada olacak. Burada 12 morg var. Güzel bir sistem kurduk. Cenaze hizmetlerinin tamamını buradan vereceğiz. Defin hizmetlerini de buradaki personel verecek. Taziye hizmeti de yapılabilecek. 10 araçla hizmet vereceğiz. Burası 3 aya kadar hizmete girecek. Hizmetler ücretsiz olacak. Yeni aldığımız araçlarda 48 saate kadar soğuk hava depoları var. 2 defini muhafaza edebiliyor" diye konuştu.
'HİZMETLERİMİZ SÜRECEK'
Daha sonra asfalt plentinde incelemelerde bulunan Başkan Yücel,  "Büyükşehir Yasası'ndan sonra yaylalarda asfaltın büyük ağı Alanya Belediyesi'nde. Yatırım yapan ve güçlenen bir belediyeyiz. Önceden sadece az bir üretim yapıyorduk. Buraya yeni bir tesis kurmak zorunda kaldık. Ekipman da olması gerekiyordu. Buradaki tüm araçlar bizim. Yeni kamyonlar, silindirler derken iyi bir araç filosu kurduk. Önceden 10 ton mıcır atıyorduk, şimdi her şey bilgisayarda. Her şey dijital ortamda. En az 30 sene Alanya'ya hizmet edecek şekilde yapıldı" dedi. Başkan Yücel daha sonra sırasıyla Kestel'deki lise inşaatını, Mahmutlar Mahallesi'ndeki Kırlangıç Parkı'nı, Ali Efe Parkı'nı, Demirtaş Çok Amaçlı Düğün Salonu'nu, son olarak Demirtaş'taki hayvan barınağını inceledi.

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Anahtar Kelimeler:
Başkan Adem Murat YücelDoğu Bölgesi
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