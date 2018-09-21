Başkan Yücel aşure dağıttı

ALANYA Belediyesi’nin Muharrem ayı dolayısıyla her yıl düzenlediği aşure etkinliğine bu yıl da protokol üyeleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Aşure programı yapılan dua töreni ile başlarken Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel nar ile işlenmiş Türk Bayrağı motifiyle süslenen aşureyi vatandaşlara kendi eliyle ikram etti. Cuma Pazarı’nda gerçekleştirilen etkinliğe Başkan Yücel’in yanı sıra MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve yönetim kurulu üyeleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

7 KAZANDA 4000 BİN KİŞİYE AŞURE DAĞITILDI

Alanya Belediyesi personelleri tarafından 7 kazanda hazırlanan 500 kg ağırlığındaki aşure, Cuma Pazarı girişinde vatandaşlara ve Pazar esnafına ikram edildi. Yaklaşık 4000 kişiye ikram edilen aşureye vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken Başkan Yücel’e bu anlamlı hizmeti için teşekkür etti.

YÜCEL: “AŞURE GÜNÜMÜZ MÜBAREK OLSUN”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, protokol ve vatandaşlarla yakından ilgilenirken bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini söyledi. Başkan Yücel; “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Muharrem ayı vesilesiyle aşure etkinliğimizi düzenledik. Aşure bir kazanda yapılarak birçok kişiye dağıtılan, paylaşmayı aşılayan önemli bir kültürel mirastır. Birlik ve beraberlik duygularının en üst seviyelerde yaşandığı bu tür etkinliklerimizin kardeşliğimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum. Aşure programımıza katılan herkese teşekkür ederim.” dedi.