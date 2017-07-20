Başkan Yücel 15 Temmuz'da neden konuşma yapmadı?

Haber: Alper KUTAY

ENCÜMEN toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, konuşmasına, geçtiğimiz hafta Alanya Kleopatra Plajı'nda yapılan CEV Kadınlar Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda finalist olan Finlandiya ekibini tebrik ederek başladı. Kırkıpınar'da başpehlivan olan İsmail Balaban'ı da tebrik eden Başkan Yücel, "İnşallah uzun yıllar güreş sahnesinde yer alır ve biz de bundan istifade ederiz. Kendisi istikbal vaat eden bir sporcu" dedi. 29-30 Temmuz'da Alanya'nın Gökbel Yaylası'nda yapılacak 13. Gökbel Güreş Festivali'nde İsmail Balaban da dahil olmak üzere Kırkpınar'da yarışan tüm güreşçilerin yer alacağını belirten Başkan Yücel, tüm Alanyalıları, ünlü sanatçı Serkan Kaya'nın da sahne alacağı etkinliklere davet etti.

ÇAVUŞOĞLU'NU TEBRİK ETTİ

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı 65. Hükümet'in yeni Bakanlar Kurulu'nda yeniden Dışişleri Bakanı olarak görev alan Alanyalı Mevlüt Çavuşoğlu'nu tebrik eden Başkan Yücel, "Bu, Alanya için çok önemli bir karar. Hem ülkemiz hem de bölgemiz için sevindirici bir haber. Biz de bölge halkı olarak Sayın Çavuşoğlu'na başarılar diliyoruz. İşi zor ama dualarımız onunla birlikte. Alanya olarak Sayın Çavuşoğlu'nun bu önemli görevini en iyi şekilde değerlendirmeliyiz" diye konuştu.

Başkan Yücel, geçen hafta yurt genelinde olduğu gibi Alanya'da da anılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Atatürk Anıtı önünde düzenlenen programda konuşma yaptırılmaması konusunu da değerlendirdi.

'DİĞER BAŞKANLAR KONUŞMA YAPTI'

Başkan Yücel, "15 Temmuz sıradan bir gün değil. Bu ülke birçok darbe, birçok kalkışma gördü ama 15 Temmuz hiçbirine benzemiyordu. Bu darbe girişimi Türk milletine yapılan en büyük caniliklerden biriydi. Atatürk Anıtı önünde yapılan programda konuşma yapacağımız bize daha önce söylendi. Ancak her ne hikmetse program esnasında Antalya Valiliği'nin talimatıyla sadece Alanya Kaymakamı Sayın Mustafa Harputlu'nun konuşma yapabileceği bildirilmiş. Ama bakıyoruz, diğer pek çok il ve ilçede şehrin mülki amiriyle birlikte belediye başkanları da konuşma yapmışlar. Bu konuyu kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi. Başkan Yücel ayrıca Demirtaş Mahallesi'nde yıllardır yıkılıp yerine yenisinin yapılacağı açıklanan Yenidamlar Köprüsü için ihale sürecinin de en kısa zamanda başlayacağını söyledi.