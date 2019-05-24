Başkan Yenialp’ten sezon değerlendirmesi

“ESNAF henüz ne olup bittiğini bilemiyor, önünü göremiyor” diyen Başkan Yenialp, bu durumun önümüzdeki günlerde değişeceğini ifade etti. Yenialp, “Okulların da kapanmasıyla beraber piyasanın hareketleneceğini ve esnafın da rahat bir nefes alacağını umuyoruz” dedi. Bu yılın ilk üç ayında kooperatif olarak 25 milyon lira tutarında kredi dağıttıklarını belirten Velittin Yenialp, “Şu anda da bu kredilerin hasadına başladık. İnşallah esnafımız iyi para kazanır ve takibe ya da gecikmeye düşmeden taksitlerini ödeyebilir” diye konuştu. “Aynı bölgede aynı sektörden birçok dükkanın olması esnafa ve turizme zarar verir mi?” sorusunu yönelttiğimiz Başkan Yenialp, “Tabii ki olumsuz etkileri oluyor. Biz göreve geldiğimizden beri her zaman bunu söylüyoruz; esnaf haritasının bir an önce çıkarılması gerekiyor” diyerek, esnaf haritasının çıkarılması için yetkililerin adım atması gerektiğini ifade etti.