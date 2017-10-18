Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107212
ALTIN
151.509
DOLAR
3.6814
STERLİN
4.8486
EURO
4.3261
İdrarınızdaki bu koku cinsel hastalığın habercisi!
İdrar kokusuna dikkat!
Kritik uyarı! Gripten sonra değiştirin...
Kritik uyarı! Gripten sonra değiştirin...
Erken menopoza yol açan 14 neden!
Erken menopoza yol açan 14...
banner468

Başkan Şahin'e  teşekkür ziyareti

Alanya Müteahhitler Birliği (MÜTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker ve yönetimi, önümüzdeki günlerde yeni binasına taşınacak olan Göç İdaresi Ofisi ile ilgili olarak ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’e teşekkür ziyareti yaptı

Başkan Şahin'e  teşekkür ziyareti

Alanya Müteahhitler Birliği (MÜTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker ve yönetimi, önümüzdeki günlerde yeni binasına taşınacak olan Göç İdaresi Ofisi ile ilgili olarak ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’e teşekkür ziyareti yaptı

18 Ekim 2017 Çarşamba 13:57
Başkan Şahin'e  teşekkür ziyareti
banner404

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin’in girişimleri ile Alanya’da kurulan Göç İdaresi Ofisi yine Başkan Şahin’in girişimleri ile yeni yerine kısa bir zaman içerisinde taşınacak. Turizm, inşaat ve emlak sektöründe sevinç yaratan bu gelişmeden sonra Alanya Müteahhitler Birliği (MÜTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker ve yönetimi ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’e teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Göç İdaresi Ofisi’nin tarihi Alanya evinde en kısa sürede hizmete başlayacağını belirterek, turizm ve tarım sektörleri kadar inşaat ve emlak sektörünün de Alanya ekonomisi açısından büyük öneme sahip olduğunu söyledi.
'ALANYA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'
Başkan Şahin, “Göç İdaresi Ofisi’nin yeni binası Alanya’ya hayırlı uğurlu olsun. İnşallah en kısa sürede yeni binamızın açılışını gerçekleştireceğiz. MÜTBİR Başkanı Mustafa Küçüker’e ve yönetimine de nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim” dedi. Alanya Müteahhitler Birliği (MÜTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker ise ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in Alanya yararına yapılacak her projeye büyük önem verdiğini belirterek, “Göç İdaresi Ofisi, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in çabalarıyla yeni binasına taşınacak. Alanya için bu çok önemli bir gelişme. Ben Sayın Şahin'e ve emek veren herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 18.10.2017 14:39
Anahtar Kelimeler:
Mehmet şahinMustafa KüçükerAlanya Müteahhitler BirliğiAlanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kardeş şehir heyeti 'sağlık' için geldi
Kardeş şehir heyeti 'sağlık' için geldi
Son dakika: Alanya Süleymanlar Mahallesi'nde yangın!
Son dakika: Alanya Süleymanlar Mahallesi'nde yangın!
ASAT ile Güney'den Alanya kırsal çıkarması
ASAT ile Güney'den Alanya kırsal çıkarması

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim