Başkan Şahin'den 'golf' müjdesi: Bakan devrede

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, uzun süredir hayata geçirilmesi ve spor turizminde Alanya'ya çağ atlatması beklenen golf tesisleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz aylarda Finlandiya'dan özel bir mimar ile bölgede incelemeler yaptıklarını ve projede yer alacak sahaların mimari açıdan ortaya çıkmaya başladığını belirten Şahin "Büyükşehir Belediyesi'ne projesi yapılması için verildi. Önümüzdeki bir kaç hafta içerisinde Alanya’mızın gururu Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun onursal başkanlığında bir golf kulübü kurup, projeyi hayata geçirme yolunda en somut adımlardan birisini daha atacağız" dedi.

'ALANYA SAHİP ÇIKAR'

Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp de uzun süredir beklenen proje ile ilgili "Spor turizminden yeteri kadar faydalanamıyoruz, çünkü golf sahalarını ne yazık ki henüz hayata geçiremedik. Bununla ilgili gerek Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu olsun, gerekse ALTSO olsun bastırıyor. Proje olarak son aşamaya gelindi ama henüz somut bir şey ne yazık ki oluşturulmadı. Umarız kısa sürede hayata geçer ve bölgeye bir dinamizm katar. Bakanımız daha önce bu konuda açıklama yapmıştı, ihaleye verildiği ama kimsenin girmediği yönünde. Bunu yaparsa Alanyalılar kendisi yapar" dedi.

'TOPYEKÜN BİR OLMALIYIZ'

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir de şöyle konuştu: "Kimse ihaleye girip Alanya'ya bu projeyi kazandırmıyor. Bu konuda eksiklerimiz var. Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun destekleriyle bu konu da aşılacaktır. Kendisi Alanya'nın her zaman imdadına koştu, bundan sonra da koşacaktır. Ben inanıyorum ki kısa zaman içerisinde bu konu netleşecektir. ALTSO Başkanımız Mehmet Şahin de bu konuda bastırıyor. Tüm odalar, dernekler, vatandaşlar bir araya gelip bu projeyi Alanya'ya nasıl kazandırırız ona odaklanmalıyız."

