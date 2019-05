Başkan Demir’den her şey dahil eleştirisi: Esnafı bitirdi

BAŞKAN Demir, her şey dahil sisteminin esnafa zarar verdiğini belirterek, “Gelen turist Rus ağırlıklı olduğu için kazançları da Avrupa ülkelerine göre daha düşük. Alışverişlerinde de çok dikkatli oluyorlar. Çok para harcamıyorlar. Zaten her şey dahil sistemi esnafı bitirdi. Turist, bütün ihtiyaçlarını otelde giderebiliyor. Bu yüzden dışarı çıktığı zaman da çok fazla bir harcama yapmıyor. Ama tabii Rus turisti beğenmemek olmaz, onların da katkıları var. Her şey dahil sistemi olmasa, turistler kendi istedikleri restauranta girse, butiğe girse, kuaföre gitse şehir merkezindeki esnaflarımız da kazanır.” dedi. Demir, “Rus turist para bırakmıyor” eleştirileri için de, “Tabii herkes kendi gelirine göre harcama yapıyor. Turisti beğenmemek iyi bir şey değil. Esnaflarımıza tavsiyem, turiste alışveriş yapmadığı ya da daha az para harcadığı için kötü davranmamaları. Bu tip olayları duyuyoruz. Turistler bizim yurt dışındaki rehberimiz, onları buradan memnun gönderelim ki onlar da memleketlerinde bizi tavsiye etsin ve gelecek yıllarda yine bizi tercih etsin.” diye konuştu.