Başkan Demir sezonu değerlendirdi: 'Henüz umduğumuzu bulamadık'

BAŞKAN Demir, “Esnaf daha umudunu yitirmedi. Turistler gelmeye başladı ama esnaf henüz umduğunu bulamadı. Fakat önümüzde bayram var. Bayram tatilinde Alanya’ya gelecek olan birçok yerli ve yabancı turist var. Tabii İstanbul seçimleri de araya girdi ama İstanbul dışında daha seksen tane vilayetimiz var. Buralardan geleceklerdir. İstanbul’dan gelecek olan turist uzaklığından dolayı zaten Alanya’yı fazla tercih etmiyor. Bodrum, Marmaris gibi daha yakın yerleri tercih ediyorlar. Seçimlerden sonra durum daha da iyi olacak. Havalar da güzel gidiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde otellerde yer bulunamayacak kadar bir doluluk yaşanacak. Umutluyuz, umudumuzu hiçbir zaman kaybetmiyoruz. ” dedi.