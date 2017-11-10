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Başkan Demir sert konuştu

Hükümetten sicil affı isteyen Demir, başkan adayı olan Ahmet Sert döneminde bir cenaze mesajını bile attıramadığını belirterek, "Oysa biz şu an esnafa kan bile buluyoruz. Bizim dönemimizde çok şey değişti" dedi

Başkan Demir sert konuştu

Hükümetten sicil affı isteyen Demir, başkan adayı olan Ahmet Sert döneminde bir cenaze mesajını bile attıramadığını belirterek, "Oysa biz şu an esnafa kan bile buluyoruz. Bizim dönemimizde çok şey değişti" dedi

10 Kasım 2017 Cuma 22:20
Başkan Demir sert konuştu
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir, 2018'in Ocak ayında gerçekleşecek meslek odası seçimleriyle ilgili sert açıklamalarda bulundu. Şu anki duyumlara göre toplam dört kişinin aday olacağını belirten Demir, “Burası demokrasiyle gelinen bir yer. Kendilerine başarılar diliyorum" dedi. Demir, başkanlığı süresince yaptıklarını ve önerilerini ise şu sözlerle özetledi: “Geçtiğimiz süre içerisinde, Torba Yasa'dan Bağ-Kur indirimine, hükümetle diyalog içerisine gitmekten faizsiz kredilere kadar elimizden geleni yaptık. Bunlar kendiliğinden olmadı, hepsinde esnafın yanında durduk. Bütün oda başkanları biliyor. Sicil affını da ilk kez ben dile getirdim. Ama Türkiye’de ekonominin kötü gittiğini herkes biliyor. Bu yüzden bankalar, sadece sicili sağlam kişilere ve kefillere kredi veriyor. Kimse kendi rahatını bozmak istemiyor. Hükümetimizden dileğimiz, TBMM'den geçen sicil affının bir an önce bankalara yansımasıdır. Hem bu durumda esnafımız da tefecilerin eline düşmeyecektir.”
'BİLMİYORLARDI, BİZDEN GÖRDÜLER'
Hizmetlerinden haberdar olmayan esnafların olduğunu söyleyen Demir, "Birileri 'Esnaf Odası ne yapıyor?’ diyor. Bugün Alanya’da bulunan bütün odalar, Türkiye’nin her yerindeki odalara örnektir. Bir teşekkür belgesi, bir plaket vermeyi bile bilmiyorlardı, bizden gördüler" dedi. Demir, “Esnaf niye size oy versin, sizi diğer üç adaydan ayıran nedir?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Öbür arkadaşların hiçbirini kötülemem. Bir tanesi (Ahmet Sert) burada oda başkanlığı yaptı. Ama benim bilgi birikimim var. Önceki başkanımızla biz birlikte çalıştık, eksiklerini gördük. Misal, bir cenaze mesajını bile attıramadım ben burada. Oysa biz şu an esnafa kan bile buluyoruz. Antalya’ya bile kan gönderiyoruz. Cenazesinde, doğumunda, ölümünde esnafımızın yanındayız. Çanakkale şehitlerimize götürüyoruz. Muhasebe parası almıyoruz. Fuarlara gitmek isteyenlerin uçak biletlerini alıyoruz. Resmi dairelerle bir işi varsa bizzat kendim esnafın koluna giriyorum ve onu o müdürle görüştürüyorum. Belki esnafın tek başına gücü yok ama biz başkanlık gücümüzü kullanıyoruz. Bütün birim amirleriyle diyalog içerisindeyim.”
 

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Anahtar Kelimeler:
HükümetDemirAhmet SertNuri Demir
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