Başkan Demir bombaladı: En büyük hanutçular rehberler

DİM TV’ye konuşan Başkan Nuri Demir, yabancı turist rehberlerinin, turistleri uçaktan indikleri andan itibaren yönlendirerek, önceden anlaşmalı olduğu yerlerden alışveriş yaptırdıklarını belirtti. Demir, “Esas hanutçuluk, yabancı rehberlerin gelen turistlere ‘Bizden habersiz hiçbir yere gitmeyin, size fahiş fiyata satış yaparlar’ diye akıllarına girmesidir. Uçaktan aldıktan sonra Alanya’ya gelinceye kadar bunu anlatıyorlar. Sonrasında büyük alışveriş mağazalarıyla anlaşarak en büyük hanutçuluğu yapan bu rehberlerdir. Rehberler turistleri serbest bıraksa, turistler Alanya’daki esnafları gezse, birinden alışveriş yapmasa diğerinden yapacaktır. Turistlerin tercihi esnaf olmalı” dedi.