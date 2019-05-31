Başkan Bacak'tan C plakalara turizm müjdesi

OKULLARIN kapanmasıyla C plakalı öğrenci servislerinin ne yönde çalışacaklarına dair muamma da ortadan kalktı. Bacak, esnafına seslenerek prosedüre uyan araçların 1 Haziran 15 Eylül tarihleri arasında turizme yönelik taşıma yapabileceklerini duyurdu. Doğan Bacak, “ İlçemizde faaliyet gösteren tüm servis araçları 1 Haziran ve 15 Eylül tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararlarına göre hiçbir belge aranmaksızın prosedürlere uyarak koltuk kaza ferdi sigortasını yaptırarak, aracın arkasında bulunan dur lambası ve okul taşıtı çıkarılırak servis hizmeti yapabilecek. Prosedüre uymayan hiçbir araç hizmet veremeyecek. Çalışacak esnaf arkdaşlarımıza da bol kazanç diliyorum” dedi. Öte yandan Alanya halkı olmak üzere tüm İslam aleminin de önümüzdeki Ramazan Bayramı’nı kutladı.