Başhekim Tevfik Yazanöğrencilere doktorluğu anlattı

TIP fakültesi hakkında bilgi almak isteyen 17 öğrenciye okul öğretmenleri Şaziye Uysal ve okul yöneticilerinden Ömer Karatoprak eşlik etti. Karatoprak "Öğrencilerimize meslek seçimi ve meslekler hakkında bilgi almaları adına bu tür bir programlar düzenlemekteyiz. Sağolsun Başhekim Yazan bizleri ve öğrencilerimizi kırmayarak burada ağırladı. Öğrencilerimizin Tıp hakkında merak ettikleri sorulara yanıt vererek, bilgilendirerek bizleri çok mutlu etti.” dedi.

'SİZLER ÜLKENİN GELECEĞİSİNİZ'

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Tevfik Yazan çocukların her birinin sağlık çalışanlarıyla ilgili merak ettiği soruları yanıtladı. Yazan, "Tıp zor ve bir o kadarda zevkli bir meslektir. Fedekarlık ve özveri gerektirir. İnsanlara yardım edebildiğinizi, onları eski sağlığını kavuşturduğunuzu görmek bütük yorgunluğunuzu alır ve tarifsiz bir mutluluk verir. Meslek hayatım boyunca hiçbir zaman doktor olduğum için pişman olmadım. Umarım sizlerde istediğiniz bir mesleği seçer ve mutlu olursunuz. Çünkü siz gençler dünyanın var veya yok olmasına sebep olan kişilersiniz. Bizlerin ve ülkemizin geleceğisiniz. Sizlere yürüyeceğiniz bu yolda bir nebzede olsa ışık verebildiysek ne mutlu bizlere" diye konuştu.