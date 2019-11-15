Başhekim Lakadamyalı, Alanya'da lise öğrencileriyle buluştu

ÖĞRENCİLERİN meslekleri daha iyi tanıyabilmeleri, meslek seçiminde doğru karar vermeleri, ileriki hayatlarına doğru yön vermeleri adına düzenlenen programda; Prof. Dr. Lakadamyalı doktorluk mesleğini anlatarak deneyimlerini öğrencilere aktardı. Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı eğitim ve kariyer planlamasında başarının temel anahtarının çalışmakla birlikte hazırlıklı olmaktan geçtiğini söyledi. Prof. Dr. Lakadamyalı, ”Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, ”Yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak!” Başarının sırrı da bu tek cümlede saklıdır. Hedefleriniz doğrultusunda hayatınıza yön vermeli kendinizi buna hazırlamalı ve daima çalışmalısınız. Meslek seçiminiz size ait olmalıdır. Kararlarınızın arkasında olmalı hedefleriniz doğrultusunda geleceğinize yön vermelisiniz. Hekimlik mesleğini seçmek isteyen öğrencilerime birkaç tavsiyem olacak. Hayatınızı bu işe adamanız gerekir. Hekimlik mesleği maddi değil ama manevi yönden mutluluk verir. Maddiyet bizim mesleğimizin esası merkezi değildir. Hekimlik topluma ve insana hizmet için yapılır. İnsan hayatını kurtardıkça heyecan verici dünyanın kapıları sizlere açılır. Yüzlerdeki mutluluk sizi mesleğinize daha çok bağlar dedi.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YAPAY ZEKA DEVRİMİ BAŞLIYOR

10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin katıldığı söyleşide yapay zekanın tıp dünyası için önemine de değinen Prof. Dr. Lakadamyalı; “Tıpta ve sağlık hizmetlerinde her geçen gün büyük değişiklikler yaşanıyor, teknoloji çağı tıp bilimine sayısız katkı sağlamaktadır. Geliştirilecek çok fonksiyonlu makinelerle aynı anda birçok tıbbi sorunu görmemiz mümkün olabilecek. Yapay zeka yapılan araştırmalarda deneyimsel tıbba kıyasla doğru teşhis oranında daha başaralı olduğu kanıtlanmıştır. Tıbbın tüm insanlığa ulaştırılmasında iler ki yıllarda anahtar rol oynayacağını öngörülmektedir. “diye konuştu. Gerçekleştirilen söyleşide, son olarak sağlıkta şiddet konusuna ele alan Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı; ”Sağlıkta şiddeti kınıyoruz ve kesinlikle kabul etmiyoruz. Sağlık Bakanlığımızın bu yönde çalışmaları devam etmektedir. Biz istiyoruz ki cehalet yerini erdemliğe, kaba kuvvet yerini iletişime ve ortak akla bıraksın Çünkü erdemli olan insanlar şiddete başvurmaz.” diyerek sözlerini noktaladı.ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı yaklaşık 1 saat süren söyleşide öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtlayarak devam etti. Okul Müdürü Şen Nur Aykut etkinliğin ardından Prof. Dr. Lakadamyalıya geldiği için teşekkürlerini sundu.Okulun yapılmasına katkı sağlayan Hüseyin Girenes, Okul Müdürü Şen Nur Aykut ile birlikte liseyi gezen Prof. Dr. Lakadamyalı, teknoloji takımı öğrencilerin yaptığı icatları yerinde görerek inceledi. Geleceğin mucitleri ve mühendisleri karşımda duruyor diyen Lakadamyalı yapılan icatlardan çalışmalardan çok etkilendiğini belirtti. Hüseyin Girenes okulun başarılarından bahsederek yapılan çalışmalar hakkında başhekime bilgi verdi.