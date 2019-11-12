Başhekim Bakan Çavuşoğlu’ndan AMATEM istedi

BAKAN Çavuşoğlu, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğ‘ne atanan Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı'ya 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Çavuşoğlu'na; Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı, Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve yönetim ekibi eşlik etti. Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı ziyaret sırasında göreve geldiği günden beri yapılan sağlık hizmetlere değinerek hastanenin ihtiyaçlarını belirten bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı verdiği brifingde; kısa, orta ve uzun vadeli planlarını katılımcılarla paylaştı. Prof. Dr. Lakadamyalı, “Kısa vadede kalp merkezini, inme ünitesi ve üreme sağlığı merkezini ve orta vadede Kanser Merkezi ve uzun vadede uzman eğitimin verilebileceği eğitim hastanesi kimliğine bürünme ve bir gün organ ve doku nakil yapılabilen bir organizasyona Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ve yerel yönetimin desteğiyle hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi. Yoğun bakımda yatak sayısının arttırılması yönünde çalışmalarının olduğunu belirten Lakadamyalı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan'ın da proje ve çalışmalara destek verdiğini belirtti. Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı son olarak eski hastanenin AMATEM (Yataklı Servis Olarak Alkol Ve Madde Bağımlılığı Merkezi) olarak hizmete açılması yönünde Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’na öneri sundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu göreve geldikleri günden itibaren tüm politikalarının insan odaklı olduğunu, değişen dünyada yeniliklerin takipçisi olduklarını belirterek halka en iyi sağlık hizmetini sunmak adına çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Bakan Çavuşoğlu tüm eksikleri not aldıklarını, hastane yönetiminin talepleriyle yakından ilgileneceklerini de sözlerine ekledi.a