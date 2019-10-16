Barınağa tonlarca mama bağışladılar

Mazlume GÖKTAŞ

ALANYA Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı ile Alanya’nın Demirtaş Mahallesi’nde hayata geçirdiği Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı Sahipsiz Hayvan Barınağı ve Geçici Bakımevi, öğrencilerin akınına uğramaya devam ediyor. Gerek okullarda verilen eğitim çalışmaları, gerekse hayvan hakları koruma gün ve haftaları çerçevesinde barınağı ziyaret eden öğrenciler, hayvan dostları için mama bağışında bulunmayı da ihmal etmiyor. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nden bu yana barınağı ziyaret eden 36 okuldan binlerce öğrenci, hayvanlara sevgi elini uzatarak barınağa rekor düzeyde mama bağışında bulundu. Öğrenciler, 12 günlük süreçte toplam 2 ton 360 kilogramlık mama bağışı yaptı.

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı, Alanya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Barınağı ve Geçici Bakımevi’ni ziyaret eden öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, hayvanların ihtiyaç duydukları sevginin öğrenciler sayesinde daha iyi şekilde karşılandığını ifade etti. Müdür Kanlı, “İlçe Milli Eğitim Müdürlümüz nezdinde barınağımızı ziyaret eden, mama bağışlayan herkese teşekkürü bir borç bilirim” diye konuştu.