Barbaros'tan anlamlı etkinlik

ALANYA Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp ve çok sayıda öğrenci ve öğrenci velisinin katıldığı programda konuşan Okul Müdürü Yusuf Yılmaz, günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşmada, "Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla toplanmış bulunmaktayız. Toplumun, ihtiyaç duyduğu her anda yardımına koşan Türk Kızılay’ıyla birlikte bu programı icra etmekten son derece mutlu ve gururluyuz. Programımızı gerçekleştirirken bizim velilerimiz ve komşu okulların velileri kan bağışına devam etmektedirler. Duyarlılık gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz” dedi.

‘ÇANAKKALE RUHUNU YERLEŞTİRECEĞİZ’

Bugünkü toplumsal hissiyatı 1915 hissiyatına benzeten Yılmaz "Her yıl Çanakkale gezisi düzenliyoruz. Geçen yıl çok geniş bir katılımla, 5 otobüsle gittik. Bu yıl yine Mayıs ayı içerisinde Çanakkale ruhunu öğrencilerimize yerleştirmeye çalışacağız. Çünkü Çanakkale ruhu, aslında 15 Temmuz ruhudur, Afrin ruhudur. Öğrencilerimizi bu formatta yetiştiriyor olmaktan son derece memnunuz” diye konuştu.

Yılmaz’ın konuşmasının ardından okulun öğrencileri tarafından sergilenen şiir ve şarkı performansları, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Bu performansların ardından Kızılay yetkilisi, Milli Eğitim Müdürü Er’e ve Okul Müdürü Yılmaz’a teşekkür belgesi verdi.