Bakan Ersoy açıkladı: Sırada Alanya var 

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla atıksu arıtma altyapı yatırımlarını devralma ve yaptırma yetkisi alan Kültür ve Turizm Bakanlığı, ilk çalışmalara turizmin başkenti Antalya'da Serik- Belek arıtmasıyla başlıyor. Bölgenin 2040 yılına kadar arıtma sorununu ortadan kaldıracaklarını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Özellikle turizm bölgelerindeki sahil bantlarında bulunan belediyeler, bizden talep ettikleri takdirde arıtma altyapılarını tamamlayacağız" dedi. Bakan Ersoy, Serik arıtmasını Kemer, Alanya ve Bodrum'un izleyeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Antalya'nın atıksu arıtma ihtiyacını giderecek olan Kültür ve Turizm Bakanlığı, bölgenin atıksu arıtma sorununu 2040 yılına kadar ortadan kaldıracak. Turizm bölgelerindeki kıyı belediyelerinde finansal gerekçelerle belediyelerin yapamadığı arıtma altyapılarını yap- işlet- devret formülüyle devralıp, hızlı bir şekilde tamamlayacaklarını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çalışmaları ilk aşamada Serik- Belek arıtmasıyla başlatacaklarını kaydetti. İkinci aşamayı Kemer üzerinde sürdüreceklerini dile getiren Bakan Ersoy, kanalizasyon ve altyapı çalışmalarına Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba, Yalı ve İçmeler beldeleri ile devam edeceklerini söyledi.

SERİK'TEN SONRA SIRA KEMER'DE

Bakan Ersoy, arıtma tesislerine yatırımın çok önemli olduğuna dikkati çekti. 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu'nda bu senenin başında bir değişiklik yaptıklarını kaydeden Bakan Ersoy, "Bu değişiklikle Bakanlığımız arıtma altyapı yatırımlarını devralma ve yaptırma yetkisi aldı. Daha önce yetki bizde değildi. İhtiyaç duyulan yerlerde arıtma altyapılarını Bakanlık olarak biz devralıyoruz. Daha sonra tesisleri belediyelere protokolle veriyoruz ve ilk çalışmalara Serik arıtmasıyla başlıyoruz. Fizibilite yapılması talimatını verdim. İkinci aşama Kemer üzerinde olacak. Bakanlık olarak Kemer'de de belediye ile çalışmaları başlattık. Haziran'a kadar Kemer'in de protokol çalışmaları tamamlanıp ihale aşaması gerçekleştirilecek. Tesisleri 2021 yılına yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi. Benzer uygulamayı Muğla'da da yapacaklarını anlatan Bakan Ersoy, "Onların da arıtma tesisi talebi vardı. Bodrum, Torba, Yalı ve İçmeler hattında geniş bir araziyi kapsayacak turizm atıksu arıtma yatırımını Bakanlık olarak biz üstleneceğiz. Bütçemiz el verdiği oranda, özellikle sahil bantlarındaki belediyeler bizden talep ettikleri takdirde atıksu arıtma altyapılarını üstleneceğiz" diye konuştu.

BAKANLIK YAPACAK BELEDİYE DEVRALACAK

Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) bünyesindeki Belek 1 ve Belek 2 arıtma tesislerinin kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle devreye giren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Serik'teki çalışmaların finansal desteğini sağlayarak, tesislerin yapımının tamamlanmasının ardından 20 yıl süreli işleterek akabinde yine ASAT'a teslim edecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle yapılacak olan ve iki etaptan oluşan projenin ilk etabı tamamlanıp tesis devreye alındığında günde 90 bin metreküp atık su arıtılabilecek. 2 etabın yapılması sonrasında toplam tesis kapasitesi 155 bin metreküp kapasiteye çıkarılabilecek. Tesise bağlı olarak 4 yeni terfi merkezi ve 25 bin metre uzunlukta altyapı bağlantı hatlarının yapımı sürdürülürken bölgede eğim ile akışı sağlanan diğer hatlar da sisteme entegre edilecek.

PROTOKOLÜN KAPSAMI GENİŞLEYECEK

İşletme kapsamı lokasyonlar tüm Serik ilçesi atıksu abonelerini kapsayacak. Atıksu arıtma tesisleri, terfi merkezleri, kanalizasyon sistemi, yağmur suyu sistemi hizmetleri (tüm giderleri karşılanmak kaydı ile) 20 yıl süre zarfında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca karşılanacak. Benimsenen modele uygun şekilde, Alanya Atıksu Arıtma Tesisi, Beldibi- Göynük Atıksu Arıtma Tesisi, Kemer Atıksu Arıtma Tesisi yapımı ve işletme işlerine dair hususlar Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ASAT Genel Müdürlüğü arasında yapılacak ek protokol-protokoller ile belirlenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu kanalizasyon ve atıksu arıtma desteklerini turizm beldelerindeki talep eden diğer belediyeler için de sürdürecek.