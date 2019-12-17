Bakan Çavuşoğlu’nun başdanışmanı hastanede incelemelerde bulundu

YAPILAN çalışmalar ve planlanan sağlık hizmetlerinin masaya yatırıldığı görüşmede Başdanışman Mustafa İpek’e Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve Ak Parti Sağlık İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Çağlar eşlik etti. Sağlık tesisin son durumu hakkında Mustafa İpek’e ve katılıcılara bilgiler veren Prof. Dr. Lakadamyalı, kalp merkezinin hastaneye kazandırılması için yapılan çalışmalarda son aşamada olduklarını dile getirdi. Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, ”Hastanenin vizyonu açısından önemli bir yere sahip olan kalp merkezi için artık son düzlüğe geldik. Anjiyo, kalp-damar cerrahisi yoğun bakım ve açık kalp cerrahisinin aktif olarak çalışması yönünde son çalışmalarımızı yapmakta, yazışmalar doğrultusunda çalışmalarımıza yön vermekteyiz. Onkoloji ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi içinde çalışmalarımızı hızlandırdık. Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu‘nun desteği sayesinde hem hizmet sunumunda hem de hizmet sunumunun niteliği konusunda çalışmalar yapmakta, projelerimize hız vermekteyiz. Gelecek vizyonumuza, ideallerimize ışık tutan desteğiyle bizlere yol gösteren Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na katkılarından dolayı teşekkürü bir borç bilirim dedi.

‘YENİ UYGULAMALAR İÇİN PERSONEL DESTEĞİNE İHTİYAÇ DUYUYORUZ’

Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı ziyaret sırasında göreve geldiği günden beri yapılan sağlık hizmetlerine de değinerek hastanenin ihtiyaçlarını belirten bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı verdiği brifingde; kısa, orta ve uzun vadeli planlarını katılımcılarla paylaştı. Bu doğrultuda kendilerinden sağlık alanında ileriye dönük yapılmak istenilen projeler için hastanenin karşısında yer alan hazine arazinin tesise kazandırılması yönünde ki gelişmeleri paylaştı. Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı; tıbbi cihaz ve yardımcı personel eksikliğine de değinerek kendilerinden bu konuda destek istedi. Başhekim Lakadamyalı; ”Yine en büyük sıkıntılarımız arasında personel eksikliği yer almaktadır. Bir diğer önemli konu ise Yeni Doğan Ünitemiz için sizlerden Yeni Doğan Uzmanı istemekte ve desteklerinizi beklemekteyiz“ dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Başdanışmanı Mustafa İpek tüm eksikleri not aldıklarını, hastane yönetiminin talepleriyle yakından ilgileneceklerini belirtti. Mustafa İpek daha sonra Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, hastane yönetimi, Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve Ak Parti Sağlık İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet çağlar ile birlikte Anjıo Ünitesini ve çalışmaların devam ettiği Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Birimini ve Yeni Doğan Ünitesini de yerinde gezerek incelemelerde bulundu. Hastanenin verimlilik kriterlerini de değerlendiren İpek çalışmalardan oldukça memnun olduklarını ifade ederek Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı’ya ve yönetim ekibine teşekkürlerini sundu.

Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu da hastanenin ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda çalışmalara katılacaklarını hızlı şekilde çözülmesi için her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.