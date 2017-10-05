Bakan Çavuşoğlu'ndan Alanya'daki dedikodulara cevap

TEMASLARDA bulunmak amacıyla dün gittiği Fransa'da Dışişleri Bakanı Le Drian ile görüşen Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Alanya İlçe Kongresi'ne ilişkin Yeni Alanya'ya bir açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, kongresi kasım ayına ertelenen AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı'na atama yoluyla ilçe başkanı belirlenmeyeceğini vurguladı.

'ALANYA'DA BOŞLUK YOK'

AK Parti'nin geleneğinde olduğu gibi Alanya'da kongre yapılarak yeni ilçe başkanının seçileceğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu "AK Parti geleneğinde zorunlu haller dışında atama gibi bir usul yok. Bizde her zaman demokratik yollar izlenir. Zaten Alanya'da mevcut ilçe başkanı görevinin başında ve herhangi bir boşluk söz konusu değil" şeklinde konuştu.

'ADAYLARA EŞİT MESAFEDEYİM'

AK Parti kongrelerinin ertelenme nedenine ilişkin de bilgi veren Bakan Çavuşoğlu "Ertelemenin nedeni, mevcut siyasi atmosferde, büyükşehirlerdeki il ve ilçe kongrelerini yaşanan yoğunluk dolayısıyla biraz zamana yaymak" dedi. Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Alanya İlçe Kongresi'nde başkan adayı olacak tüm isimlere de eşit mesafede olduğunu söyledi.