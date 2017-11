Bakan Çavuşoğlu ALKÜ'de törene katıldı

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi, Alanya Tıp Fakültesi ve Geleneksel El Sanatları Müzesi'nin açılışları, Alanya Eğitim Fakültesi'nin ise temel atma töreni Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Programa Bakan Çavuşoğlu'nun yanısıra Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, çok sayıda siyasi parti temsilcisi, oda ve dernek başkanlarıyla öğrenciler ve öğretim görevlileri iştirak etti.

'BAKANIMIZIN İSMİNİ LAYIK GÖRDÜK'

Programın açılışında konuşan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Çavuşoğlu'na anlamlı bir jestte bulundu. ALKÜ bünyesinde önümüzdeki süreçte yapılması planlanan Cikcilli bölgesindeki kampüs projesine Bakan Çavuşoğlu'nun isminin verilmesi gerektiğini ifade eden Pınarbaşı "Bakanımızın ülkemiz ve şehrimiz için gayretleri gözardı edilemez boyutta. Üniversitemiz için yaptıklarının bizzat biz tanıklarıyız. Ben bir eğitimci olarak görüyorum ki kendisinin en büyük miraslarından birisi Alanya'ya bu üniversiteyi kazandırması. Çok önemli bir abimizin ismi burada yaşayacak. Bakanımızın adı kitaplarda, gönüllerde her zaman anılacak fakat ben burada bakanımızın yüksek müsadeleriyle kendi eserinde de isminin yaşamasını istiyorum. Bu anlamda Cikcilli bölgesinde yapmayı planladığımız 1100 dönümlük kampüs alanımıza Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun isminin verilmesini kendisi de kabul ederse uygun buluyoruz" dedi.

'BENİM EN MUTLU GÜNÜM'

Hayırsever Rafet Kayış ise yaptığı konuşmada "Sözlerime Alanyamıza yapılan en önemli eserlerden birisi olan üniversitemize yaptığı katkılardan dolayı gururumuz Mevlüt Çavuşoğlu'na ve çok değerli Rektörümüz Ahmet Pınarbaşı, Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'e teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yıllardır bu mutlu günün hayali içerisinde yaşadım. Memleketin çocuklarına bir teknik eğitim okulu hediye etmek için uğraşlarda bulundum. Ülkemizin çocuklarına teknik okulu yaptıramamanın uhdesini içimde taşıdım. Bunun neticesinde de oğlum Serhat Kayış bu hayalimizi hayata geçirdi. Umuyorum ki bu okulda, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefte, ülkemizi muasır medeniyetler yolunda temsil edecek gençler yetişecektir" diye konuştu.

'ALANYA HER GÜN VİZYON KAZANIYOR'

Konuşmasına şehit olan askerlere Allah'tan rahmet ve kederli ailelerine başsağlığı dileyerek başlayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise, "Gün geçtikçe Alanyamız değişiyor, gelişiyor ve vizyon kazanıyor. Şehrimizde önceden sadece turizm, inşaat sektörü ve tarım sektöründen bahsedilirdi. Şimdi şehrimiz medeniyet şehri, üniversiteler şehri oldu. Biz de bundan büyük bir haz duyuyoruz. Üniversiteler, Alanya'ya sadece ekonomik değil, sosyal ve kültürel olarak da değer kattı. Başta Bakanımız olmak üzere üniversitemizin kurulmasında, gelişmesinde ve bu günlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim. Umarım yeni kurulan fakültelerimiz de gençliğimize, Alanyamıza ve memleketimize büyük faydalar sağlar" dedi.

'ALANYA İLKLERİN ŞEHRİ'

Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu da "Türkiye'de iki üniversitesi olan tek ilçeyiz. Yine Süper Lig'de de takımı olan iki ilçeden birisi Alanya. Alanya ve Alanyalılar tarihten bu yana edindikleri hoşgörünün ve birlikte yaşamanın devamı olarak her türlü kültürüne sahip çıkan bir ilçe. Ben de bütün bu yatırımlarda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kayış ailesinin emeği çok büyük. Umuyorum ki hayırlar getirir" ifadelerini kullandı.

'BİZİM DERDİMİZ HİZMET'

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Programımıza gecikerek geldik, dün ülkemizde bir terör saldırısı oldu. Şehitler verdik. Isparta'da şehidimizin cenaze törenine katıldık, oradan da buraya yetiştik. Vatanımıza, milletimize öncelikle başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin yiğit kahraman arkadaşları kanımızı yerde bırakmıyor ve kökünü kazıyıncaya kadar da devam edecekler. Alanya'ya çok önem veriyoruz, Alanya'da eğitime çok önem veriyoruz. Alanya bugün eğitimin başkenti. Bugün Alanya'da yaşayan birisi çocuğunu okula göndereceği zaman istediği bölümü rahatça bulabiliyor. Sosyal bilimler lisesinden spor lisesine, teknik bilimler lisesinden imam hatip lisesine kadar hepsi var. Hiç bir ilçede olmayan okullarımız var. İllerde olmayan imkanlar bir ilçede var. Hem de bir değil, iki üniversite var. Neden eğitime önem veriyoruz, çünkü Türkiye olarak 2023 hedefimiz var. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümüne cumhuriyetimiz çok güçlü girmeli. Ama sadece 2023 hedefini yaparsak yetmez, 2053 ve 2071 hedeflerimiz var, o yüzden eğitime önem veriyoruz. Üniversite kurulduğunda sadece birkaç yüz öğrencisi vardı. 30-40 binlerden bahsederken, tıpkı Kuşyuvası tünellerinden bahsettiğimizde baktıkları gibi bakıyorlardı. Şimdi 10 bin öğrencimiz var. Akdeniz Üniversitesi'ndeki tıp fakültemizi buraya taşıdık. Tıp fakültesinin eğitimi Antalya'da devam ediyordu. Gelecek sene inşallah binasını da Alanya'ya kazandıracağız.

'YENİ FAKÜLTELER YOLDA'

Yeni yeni fakültelere öğrenci alacağız. Merkezi kütüphane bitecek, sağlık bilimlerine, spor bilimlerine aynı şekilde bugün açılış yaptığımız mühendislik fakültesinin farklı bölümlerine öğrenciler alacağız. Öğrenci sayımızı ve eğitim kalitemizi arttıracağız. Tıp fakültesinin inşaatına da gelecek yıl başlayacağız. Ödenek konusunda hiç bir sıkıntı yok. Ekonomimiz sağlam. Yüzde 7 büyüyor. Bunları kazandırdıktan sonra üniversitemiz daha iyi hale gelecek. Bu çalışmalar neticesinde üniversitemiz 50 bin hedefine ulaşacak. Öte yandan rektörüme de teşekkür ederim, ismimi Cikcilli'ye vermek istediniz. Ama ben buna prensip olarak karşıyım. Buranın ismimle anılmasını çok kişi istedi ama bu bizim görevimiz. Bunu beraber ortaya koyduk. Ama Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz ağabey emrivaki yapmış, bizim mahallemizdeki spor lisesine adımı vermiş. Yani demek isterim ki isim, mevki, makam peşinde değilim. Alanya sevdalısıyım. Bu şekilde anılmak bile güzel. Hayırseverlerimiz çalışmalarına devam etsinler yeter. Gönül dolusu teşekkür ediyorum. Eğitime destek veren herkese teşekkür ederim."