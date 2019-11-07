BARIŞ Pınarı Harekatı nedeniyle uzun süredir Alanya ziyareti gerçekleştiremeyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu pazartesi günü memleketine geliyor. 11 Kasım Pazartesi günü Alanya’ya gelecek olan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin (ALKÜ) ve Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nin (AHEP) yeni eğitim ve öğretim sezonunun açılışlarına katılacak.Bakan Çavuşoğlu’nun Alanya’da bir çok ziyarette de bulunacağı belirtilirken, ALKÜ’ye yeni atanan Prof Dr. Ekrem Kalan ve ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak görevlendirilen Prof Dr. Hüseyin Lakadamyalı’ya da hayırlı olsun ziyareti gerçekleştireceği gelen bilgiler arasında.
Bakan Çavuşoğlu Alanya'ya geliyor
Alanya'nın gururu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ALKÜ ve AHEP üniversitelerinin yeni yıl açılışlarına katılmak üzere pazartesi günü memleketi Alanya'ya geliyor.
Alanya 07.11.2019, 12:11
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Günün Anketi Tümü
Trabzonspor- Alanyaspor maçında sonuç ne olur?
Namaz Vakti 07 Kasım 2019
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|İkindi
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|Akşam
|18:01
|Yatsı
|19:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|10
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5