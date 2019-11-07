Bakan Çavuşoğlu Alanya'ya geliyor

BARIŞ Pınarı Harekatı nedeniyle uzun süredir Alanya ziyareti gerçekleştiremeyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu pazartesi günü memleketine geliyor. 11 Kasım Pazartesi günü Alanya’ya gelecek olan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin (ALKÜ) ve Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nin (AHEP) yeni eğitim ve öğretim sezonunun açılışlarına katılacak.Bakan Çavuşoğlu’nun Alanya’da bir çok ziyarette de bulunacağı belirtilirken, ALKÜ’ye yeni atanan Prof Dr. Ekrem Kalan ve ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak görevlendirilen Prof Dr. Hüseyin Lakadamyalı’ya da hayırlı olsun ziyareti gerçekleştireceği gelen bilgiler arasında.