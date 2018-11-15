Bakan Çavuşoğlu: 'AHEP'le gönül bağım var'

ALANYA Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (AHEP) 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni’ni gerçekleştirdi. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımı ile gerçekleşen törende Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı, Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Mehmet Durdu Öner, Alanya HEP Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hilmi Tokuş ve heyet üyeleri, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve yönetim kurulu üyeleri, akademik personel ve öğrenciler yer aldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

‘BAKAN ÇAVUŞOĞLU’NA TEŞEKKÜRÜ BİR BORÇ BİLİRİZ’

Törenin açılış konuşmasını Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Mehmet Durdu Öner gerçekleştirdi. Öner üniversitenin kuruluşundan bu yana eğitim verdikleri bölümler üzerine bilgiler aktarırken, başından bu yana sunmuş olduğu desteklerden ötürü Bakan Çavuşoğlu’na teşekkürlerini iletti. Öner’in ardından kürsüde yerini alan Tokuş ise üniversitelerin kente bilimsel ve kültürel açıdan kazandırdıklarına değinerek başladığı konuşmasında “Bizlere bir telefon uzaklıkta olan, desteğini hiç ama hiç esirgemeyen sayın bakanımıza bir kez daha sizlerin huzurunda teşekkürü bir borç bilirim” dedi. Alanya Kaymakamı yanı sıra Hamdullah Emin Paşa Vakfı Başkanı da olan Mustafa Harputlu da açılış töreninde kürsüye çıkarak konuşmasını gerçekleştirdi.

‘AHEP’LE GÖNÜL BAĞIM VAR’

Protokol konuşmalarının ardından kürsüde yerini alan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özel Hamdullah Emin Paşa Koleji’nin ilk öğrencisi olduğunu ifade ederek Alanya HEP Üniversitesi’ni kolejin ilk yıllarına benzetti. “Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi ve vakfıyla gönül bağım var” diyen Bakan Çavuşoğlu, nitelikli ve kaliteli bir eğitim çizgisiyle yoluna devam eden üniversite için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine vurgu yaptı. Bakan Çavuşoğlu’nun konuşmasından satır başları ise şu şekilde:

‘BEBEK DOĞDU, BÜYÜYOR. HERKESE GÖREV DÜŞÜYOR’

“Vaktiyle Özel Hamdullah Emin Paşa Koleji nasıl ise şuan Alanya HEP Üniversitesi’de aynı zor dönemlerden geçiyor. Bir üniversite kurmak zor, üniversiteyi ayakta tutmak daha zor. Bu anlamda bütün zor koşullara rağmen fedakarca çalışan, elini taşın altına koyan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Tıpkı bir bebek gibi düşünün. Doğdu ve büyüyor. Bu yıl ilk mezunlarını verecek olması ise beni ayrıca duygulandıran ve onurlandıran bir husus. Alanyalılar son derece hayırsever insanlardır. Bunu okulların ve camilerin isimlerine baktığınızda anlamanız mümkündür. Bu noktada çağrım şudur ki, Alanya HEP Üniversitesi bebeklik çağını henüz yeni geride bırakmış bir çocuktur. Ve çocuğumuzun büyümesi için bütün hemşerilerimize görevler düşmektedir.”

‘EĞİTİMDE KALİTEDEN ŞAŞMAYIZ’

Eğitimde nitelik ve kalitenin altını çizen Çavuşoğlu, AHEP’in ticari amaçlar doğrultusunda kontrolsüz bir şekilde öğrenci sayısını arttırmadığına ve arttırmayacağına, eğitimde kaliteyi odaklayan çizgisiyle yoluna devam edeceğine vurgu yaparak "Bu üniversitenin yabancı dilde eğitim vermesini önemsiyorum. Üniversitede farklı ülkelerden arkadaşların eğitim gördüğünü biliyorum. 17 yıllık siyasi hayatımda en çok gurur duyduğum hizmetlerimi aktarmam gerekirse, başında bu üniversitenin adını verir ve ‘eğitim’ derim. Eğitim için yaptıklarımız için gurur duyuyoruz. Bizim sorumluluklarımız var. Bize düşen görev, üniversiteyi sadece ayakta tutmak değil hedeflere taşımaktır. Bu üniversitenin maddi sıkıntı yaşamaması için elimizden geleni yapıyoruz. Sadece açılışlarda ve kapanışlarda değil her daim bir arada olacağız. Sorunların üstesinden hep birlikte geleceğiz. Bir Dışişleri Bakanı olarak değil bir Alanyalı olarak her zaman sizinle bir olacağız" ifadelerini kullandı.

