Bahçeşehirli miniklerden anlamlı ziyaret

BAHÇEŞEHİR Koleji Alanya öğrencileri anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Alanya Belediyesi tarafından Demirtaş'ta kurulan hayvan barınağını ziyaret eden minikler, hayvan sevgisi, hayvanları korumanın ve bakımevlerinden hayvan sahiplenmenin önemi hakkında bilgiler edindiler. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklara hayvan bilincini aşılamak ve hayvan sevgisini oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Bahçeşehir Koleji Alanya İlkokul Müdürü Nevin Seki, “İlkokul 3. sınıf öğrencilerimizle beraber barınağa ziyaret gerçekleştirdik. Hayvanları korumak ve yaşatmak için öğrencilerimiz aldıkları mamaları Alanya Belediyesi Hayvan Barınağı'na bağışladılar. Çocuklara sevgi aşılaması bakımından bu etkinliğin çok güzel olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.