Bahçeşehir’de Nevruz coşkusu

KONFERANS salonunda düzenlenen etkinliklere okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı. “Biz bir aileyiz, büyük bir aileyiz” sloganıyla düzenlenen kutlama programında rengarenk görüntüler ortaya çıktı. Nevruz geleneğine uygun şekilde hazırlanmış ‘Haftsin’ sofrasının etrafında çekilen fotoğraflarla başlayan program konferans salonunda devam etti. İki farklı kültürün sergilendiği gecede yabancı ve Türk öğrencilerden oluşan grupların karma gösterileri veliler tarafından ayakta alkışlandı. Keman, gitar ve piyano eşliğinde söylenen şarkılar, dans performansları ve şiirlerin yer aldığı program sonunda veliler bayramlarını kutlayan ve böylesine güzel bir program hazırlayan Bahçeşehir Koleji Alanya ailesine teşekkür ettiler. Bahçeşehir Koleji Alanya yetkililerinden yapılan açıklamada, “Köklü kültürü ve gelenekleriyle, birlik, beraberlik ve kardeşliğin sembolü ve de dünyanın en eski barış ve dostluk bayramlarından biri olan, baharın müjdecisi Nevruz’u hep birlikte kutlamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Nevruz milletleri bir arada tutan kültür, örf ve adetlerdir. Nevruz Bayramı da bu anlamda geçmişten gelen bir uyanış ve var oluşun göstergesidir. Bahar ile doğanın uyanışını, çiçeklerin rengârenk bir şekilde yeryüzüne merhaba demesini ve bereketi müjdeleyen Nevruz Bayramı, yüzyıllardır yaşatıldığı bölgelerde kardeşlik bağlarını pekiştiren, halkı bütünleştiren ve yeni bir baharı coşku ile yaşatan önemli bir bayramdır. Bahçeşehir Koleji Alanya olarak bu kardeşlik ve dayanışma gününün, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirerek ülkemiz başta olmak üzere, tüm insanlığa güzel günler getirmesini diliyoruz” denildi.