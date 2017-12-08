Bahçeşehir yerinde öğreniyor

BAHÇEŞEHİR Koleji Alanya İlkokul öğrencileri, öğretmenleri rehberliğinde ilk olarak Babaoğlu Oba Zeytinyağı Fabrikası’nı ziyaret etti. Fabrika yetkilileri ile üretim tesislerini gezen öğrenciler zeytinin elenip yapraklarından ayrılmasının yanı sıra temizlenip, sıkılması ve zeytinyağına dönüşmesini izledi. Yetkililer öğrencilere zeytin çeşitleriyle, zeytinyağının türevleri hakkında bilgiler verdi.

Etkinliğin ikinci etabında ise Bahçeşehirli öğrenciler Oba Ekmek Fabrikası’nı gezdi. Burada yetkililerden bilgi alan öğrenciler unun, ekmek olarak sofralara ulaşmadan önce hangi aşamalardan geçtiğini ilgiyle izleyip merak ettikleri sorulara cevap buldular. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Bahçeşehir Koleji İlkokul Müdürü Nevin Seki, “Eğitimin sadece okulda değil, her yerde olduğunu anlatabilmek için bu tür gezi etkinleri yaptık. Çocukların gelişiminde kaliteli ve sağlıklı ürünler tüketmenin önemini öğrencilerimize vermeye çalıştık” dedi.