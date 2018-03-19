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Bahçeşehir'de duygusal anma

Bahçeşehir Koleji Alanya, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenledi

Bahçeşehir'de duygusal anma

Bahçeşehir Koleji Alanya, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenledi

19 Mart 2018 Pazartesi 21:11
Bahçeşehir'de duygusal anma
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BAHÇEŞEHİR Koleji Alanya Konferans Salonu’nda düzenlenen törenlerde öğrenciler hazırladıkları şiirler ile şehitleri andılar. Ayrıca video sunumları ile Çanakkale'de yaşanan hadiseler öğrencilere aktarıldı.
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında okul girişinde hazırlanan 'Çanakkale' sergisini gezen öğretmen ve öğrenciler, sembolik olarak kırmızı karanfil koyarak şehitleri andı.
Bahçeşehir Koleji’nden yapılan açıklamada, “Tarihini bilmeyen bir millet yok olmaya mahkumdur. Bunun bilincinde olan bir nesil yetiştiriyoruz. Öğrencilerimiz geçmişini bilen, geleceğe ışık tutan bireyler olmalı, bu nedenle tarihimize yön vermiş önemli günleri hazırlamış olduğumuz etkinliklerle anmaya özen gösteriyoruz” dendi.
 

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BAHÇEŞEHİRDuygusalŞehitleri Anma Günü
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