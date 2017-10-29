Bahçeşehir'de coşkulu kutlama

BAHÇEŞEHİR Koleji Alanya Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı programına Bahçeşehir Koleji Alanya idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı Ortaokul Müdürü Salih Erdemir yaptı. Atatürk tarafından gençlere emanet edilen cumhuriyetin önemine işaret eden Salih Erdemir, cumhuriyetin, ülkemizin medeniyet seviyesine ulaşmasına büyük bir katkı yaptığını belirterek "Atatürk‘ün önderliğinde atalarımızın yürüttüğü istiklal mücadelesinin ardından kurulan cumhuriyetimiz, milletimizin ülkenin yönetiminde söz sahibi olmasını sağlamıştır. Bahçeşehir Koleji olarak öğrencilerimizi yetiştirirken, bu bilinçle hareket ederek çocuklarımızı cumhuriyetimizin sahipleri olarak yetiştirmeye büyük gayret gösteriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerimle Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum" dedi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı ortaokul öğrencileri tarafından "Cumhuriyete giden yolun destansı hikayesi"nin anlatımıyla devam etti. Program, ortaokul korosunun seslendirdiği şarkılarla son bulurken, bu coşkuya katılımcılar da eşlik etti.