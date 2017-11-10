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Bahçeşehir Ata’yı andı

Cumhuriyetin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 79. yıldönümü dolayısıyla Bahçeşehir Koleji Alanya’da çok özel bir anma töreni düzenlendi

Bahçeşehir Ata’yı andı

Cumhuriyetin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 79. yıldönümü dolayısıyla Bahçeşehir Koleji Alanya’da çok özel bir anma töreni düzenlendi

10 Kasım 2017 Cuma 23:24
Bahçeşehir Ata’yı andı
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA’NIN lider eğitim kurumu Bahçeşehir Koleji Alanya tarafından hazırlanan 10 Kasım Atatürk'ü anma programı Bahçeşehir Koleji Alanya yerleşkesinde yapıldı. 09.05’te çalan sirenlerle Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşu ile başlayan tören, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından okul konferans salonunda devam etti. Programa öğrenciler, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı. Program Lise Müdür Yardımcısı Kadir Ceyhan’ın “Atatürk’ü Anlamak” temalı sunumu ile devam etti. Bahçeşehir Koleji Lise öğrencileri tarafından yapılan gösterisinde ise “Onu anmak demek, onu anlamaktır” vurgusu yapılırken Atatürk’ü anlamının ve onun yolunda sağlam adımlarla ilerlemenin önemi anlatıldı. 
Bahçeşehir Koleji Alanya Lise Müdürü Sibel Arıkan ise program sonunda yaptığı açıklamada, “10 Kasım programını hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik ediyoruz. Atatürk’ü sadece bugün değil sürekli üreterek ve çalışarak anıyoruz. 10 Kasım bir yas günü değil, Atamızı daha iyi anlamak, O’nun ilkeleri ışığında daha çok çalışıp, Türkiye Cumhuriyeti’ni daha ileri götürmek için bir kez daha söz verdiğimiz bir gündür. Öğrencilerimizi de bu bilinçle yetiştirmeyi amaçlıyor ve bunu gerçekleştiriyoruz” dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
CumhuriyetBahçeşehir AtaMustafa Kemal Atatürk
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