Bağışlar’dan ulaşım müjdesi

MAHMUTLAR Toplu Taşıma Kooperatif Başkanı Şükrü Kara ve ekibi ile birlikte, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay Sarıhan ve Ulaşım Daire Başkanı Nurettin Tonguç'u ziyaret eden Bağışlar, müjdeli bir haber verdi. Alanya-Mahmutlar-Kargıcak ulaşım hattının Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin Kestel Yerleşkesi dahil olmak üzere Otogar'a kadar birleştirilerek ulaşım bütünlüğünün sağlanması amaçlı yapılacak çalışmalar konusunda istişarelerde bulunduklarını söyleyen Bağışlar, “Bu ulaşım bütünlüğü, Mahmutlar bölgemize sosyolojik ve ticari anlamda önemli katkılar sağlayacak. Başkanımızın Diyarbakır programı vesilesiyle katılamadığı istişare görüşmesinde bizleri ağırlayan daire başkanımız ve genel sekreter yardımcımıza misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

