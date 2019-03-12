Bağımsızlığın 29.yılı! Litvan’lardan Konsolos Şahin’e ziyaret

LİTVANYA bağımsızlığının 29'uncu yılını kutladı. Bağımsızlığın kutlama gününün ardından Alanya'da yaşayan yerleşik Litvan’lar Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı ve Litvanya Fahri Konsolosu olan Mehmet Şahin'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Şahin ziyarete ilişkin yapmış olduğu açıklamada “Bugün Litvanyalılar bizleri ziyaret ettiler. Dün onların 29’uncu bağımsızlık yıllarını kutlamak için görüşmüştük. Bugün de onlar bizlere bir nezaket ziyaretinde bulundular. Fahri konsolosluk görevi önemli bir görev. Biz de bu kapsamda sorumluluklarımızı her zaman yerine getirmeye çalışıyoruz. Litvanya ve Alanya arasında var olan köprünün sağlamlaştırılması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nisan ayında yeniden bir iş gezisi yapmayı düşünüyoruz. Daha evvel düzenlemiş olduğumuz iş gezisi hem Alanya hem de Litvanya açısından son derece verimli geçmişti. Kendi üyelerimizin de iş gezisinin yenilenmesine yönelik talepler geldi. Önümüzdeki süreçte düzenlenecek yeni bir Litvanya gezisi için de çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

LİTVAN’LARDAN ŞAHİN’E UĞUR GETİRECEK HEDİYE

Ziyaret kapsamında Mehmet Şahin’e Litvanya’da ticaret odası üyesi bir Litvan tarafından nazarı önleyen ve mutluluğu simgeleyen bir hediye takdim edildi. Hediye takdiminin ardından Mehmet Şahin Litvan misafirleriyle birlikte bağımsızlığın 29’uncu yıldönümü adına üzerinde Litvanya ve Türkiye bayraklarının yan yana bulunduğu bir pasta kesti.