Bademağacı'nda iki engellinin yol sorununa çözüm

EN ücra köşelerdeki engelli vatandaşların taleplerini anında yerine getiren Yücel, Bademağacı Mahallesi’nde yaşayan Ali Aksoy ve Mahmut Kılıç’ında imdadına yetişti. Fen İşleri Müdürülüğü’nün yaptığı çalışmalar kapsamında Bademağacı Mahallesinde Ali Aksoy ve Mahmut Kılıç’ın evlerinin önündeki yol düzenlenerek betonla kaplandı. Fen İşleri Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar sonrasında yol sorunları çözülen Aksoy “ Belediyeye başvurarak yol sorunumun çözülmesini istedim. Sağolsun Başkanımız hemen ekiplerini göndererek çalışmalara başladılar. Belediye Başkanına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Aynı mahallede oturan ve zor yürüyen Mahmut Kılıç ise evinin yolunun çok bozuk olduğunu belirterek, “Belediye Başkanımıza durumu ilettik. Allah razı olsun bir gün içinde yolumu betonladılar. Şimdi çok rahat inip çıkabiliyorum. Başkanımız Adem Murat Yücel’e çok teşekkür ediyorum” dedi.