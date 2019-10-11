Bademağacı Mahallesi'nde asfalt, Mahmutseydi'de yol açma çalışması

ALANYA Belediyesinin doğu ve batıdaki mahalleleri düzenli ve devamlı bir ulaşım ağına kavuşturmak için başlattığı çalışmalar sürüyor. Fen İşleri ekipleri bu kapsamda daha önce genişletme ve altyapı çalışması yaptığı Bademağacı Mahallesinde Süvariler Mevkiinde asfalt çalışması yapıyor. Yol açma çalışmalarına ise Mahmutseydi, Oba ve Payallar Mahallesi’nde devam ediliyor. Yapılan çalışmalara düzenli ve yaz - kış kullanabileceğimiz yollara kavuşuyoruz diyen mahalle sakinleri Başkan Yücel'e teşekkür etti.