Bacak'tan sözleşme uyarısı

ALANYA'NIN civar mahallelerinin kanayan yarası olan ulaşım sorunu için geçtiğimiz hafta somut bir adım atılmış ve yaklaşık bir yıldır sağlanamayan uzlaşının temelleri Antalya’da atılmıştı. Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu’nun da refakati ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i ziyaret edip konuyu birebir anlatmış, bunun üzerine Alanya’ya gelen Menderes Türel’in de katılımı ile cumartesi günü Alanya’da bir toplantı gerçekleşmişti. Toplantıda sağlanan uzlaşının ardından Mahmutlar ve Kargıcak sakinleri adeta bayram ederken, alınan kararlar Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hazırlayacağı sözleşmelerin imzalanması ile hayata geçirilmiş olacak. Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak, sözleşmelerin gecikmemesi noktasında uyarılarda bulunarak, “Uzlaşı sağlandığına göre artık top bizden çıktı. Sözleşmeler en kısa zamanda hazırlanmalı, vatandaş mağduriyeti giderilmelidir” dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2018, 10:21