Bacak servis araçlarını denetledi

BACAK, Yeni Alanya’ya bu denetimi neden yaptığını ve neler tespit ettiğini açıkladı. Alanya’da 400’e yakın C plaka bulunduğunu anımsatan Bacak, “Alanya Servisçiler Odası’na bağlı olan esnaflarımız, Büyükşehir’e belli bir ücret ödeyerek bu plakaları aldılar. Çoğu, bunun borcunu daha yeni ödemeye başladı. Dolayısıyla, C plaka sahibi olmayan hiç kimsenin, servis taşımacılığı yapmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi. Servis taşımacılığı yapan esnafı koruduğunu belirten Bacak, “Bizzat kendim, Büyükşehir Belediye zabıtalarını yanıma alarak, çalışmalara hız verdim. Hiçbir okulun önünde korsan servis görmeyeceğim, bu taksi de olabilir, dolmuş da, minibüs de. C plaka hariç hangi arabanın içinde çocuk görürsem, kendi ellimle o arabanın kontağını alırım. Ben, esnafımın hakkını böyle savunuyorum. Korsan taşımacılık yapan hiç kimse kusura bakmayacak, bedelini ödeyecek” ifadelerini kullandı.